Una persona è stata trasportata questo pomeriggio in codice rosso per dinamica all’ospedale San Francesco di Nuoro dopo essere rimasta ferita in seguito allo scontro frontale tra due auto.

L’incidente è avvenuto poco prima della zona industriale di Pratosardo sul raccordo della statale 389 var, che da Nuoro conduce in Ogliastra, all’uscita della galleria. Coinvolti un furgoncino e una Panda.

Sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco che hanno operato per estrarre il conducente dell’utilitaria e poi affidarlo alle cure del personale sanitario. Sono intervenuti anche il personale del 118, e le forze dell’ordine per i rilievi.

In tarda serata invece un altro automobilista è rimasto leggermente ferito dopo che la sua auto, che percorreva la provinciale che da Marreri porta alla Solitudine si è ribaltata

