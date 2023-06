Terremoto al tribunale di Nuoro: questa mattina i carabinieri di Siniscola in un’operazione congiunta con il comando della Guardia di Finanza di Nuoro, hanno eseguito una misura cautelare ai danni di un’amministratrice di sostegno che avrebbe sottratto soldi ai suoi assistiti.

Secondo l’accusa gli ammanchi dai vari conti correnti ammonterebbero a centinaia di migliaia di euro, soldi utilizzati non per le necessità degli assistiti ma per spese personali.

A far partire l’inchiesta la denuncia di un familiare, al setaccio degli investigatori poi sono passati i conti di tutti gli amministrati che i giudici tutelari avevano assegnato all’amministratrice, una sessantina di persone.

Maggiori dettagli saranno resi noti in una conferenza stampa in programma nel primo pomeriggio.

