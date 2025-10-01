Nuoro, rottura della condotta: prime scuole chiuse per mancanza d’acquaDisservizi e disagi. Il Comune: «Ci stiamo attivando per garantire l’apporto idrico tramite autobotti»
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Non si sono fatte attendere le prime conseguenze della rottura della condotta foranea dell’acquedotto di Janna ’e Ferru, che rifornisce gran parte della città. In mattinata, alcune scuole cittadine – prive di serbatoi di riserva – hanno iniziato a mandare a casa gli studenti, impossibilitate a garantire condizioni igienico-sanitarie adeguate. Il primo istituto a prendere provvedimenti è stato il Liceo Classico “Giorgio Asproni”, dove il dirigente scolastico, dopo la comunicazione di Abbanoa, ha deciso il rilascio anticipato degli alunni, dalle 10:30 in attesa che la situazione si normalizzi.
Nel frattempo, il Comune di Nuoro cerca di correre ai ripari. L’assessore alla Protezione Civile Marco Canu ha dichiarato: “Ci stiamo attivando per garantire l’apporto idrico tramite autobotti, con priorità alle fasce più deboli. Il nostro obiettivo è evitare dove possibile l’interruzione del servizio educativo, a partire dagli asili nido.” La crisi idrica è esplosa dopo che, durante i lavori di riqualificazione dell’acquedotto con tecnica “relining”, si è verificata una rottura improvvisa nella notte. Il guasto ha compromesso la normale alimentazione dei serbatoi cittadini e si teme che, con l’esaurimento delle scorte residue, i disservizi possano aggravarsi nelle prossime ore. Intanto, l’amministrazione invita a limitare al minimo il consumo d’acqua per consentire una gestione più efficiente dell’emergenza.