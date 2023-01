Resistenza a pubblico ufficiale e tentate lesioni aggravate.

Sono le accuse di cui deve rispondere un uomo arrestato in flagranza dalla polizia a Nuoro.

Gli agenti sono intervenuti ieri sera in via Kandisky dopo che una donna ha segnalato che il suo vicino di casa la ingiuriava e minacciava per futili motivi.

Giunti sul posto, gli operatori della Volante sono andati a casa dell’uomo che per tutta risposta si è scagliato contro di loro, minacciandoli e tentando di colpirli con un coltello a serramanico.

Disarmato e bloccato, è stato accompagnato in Questura in stato di arresto e portato a Badu ‘e Carros.

