Un uomo di 74 anni è stato investito questa mattina in viale Trieste, a Nuoro, nei pressi delle strisce pedonali del civico 35. Il pedone, che si trovava nelle immediate vicinanze delle strisce, è stato prontamente soccorso e trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale San Francesco. Fortunatamente, le sue condizioni non sembrerebbero essere gravi e non sarebbe in pericolo di vita.

A investire l’uomo è stata una donna di 78 anni, che, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe investito il pedone mentre attraversava la strada. La Polizia Locale intervenuta sul posto per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Il traffico nella zona ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, ma la situazione è tornata alla normalità in breve tempo.

