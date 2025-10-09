Nuoro, nuova rottura idrica: Abbanoa chiude l’erogazione in via Ragazzi del ’99 e via IglesiasEnnesimo episodio che mette in evidenza le criticità della rete cittadina
Non passa giorno senza disagi per i cittadini nuoresi a causa di continue rotture nella rete idrica.
Oggi, alle ore 14, Abbanoa ha comunicato l’immediata sospensione dell’erogazione dell’acqua in due importanti vie della città.
«A seguito del rilevamento di una rottura improvvisa – si legge nel comunicato ufficiale – le squadre del pronto intervento di Abbanoa sono al lavoro per eseguire un intervento di riparazione sulla condotta di via Ragazzi Del ‘99. Per l’esecuzione dell’intervento si rende necessario interrompere l’erogazione idrica in via Ragazzi Del ’99 e via Iglesias dalle 14 alle 19».
Durante questa fascia oraria sono previsti cali di pressione e interruzioni del servizio idrico. Il ripristino completo dell’erogazione è previsto a conclusione delle operazioni di riparazione, salvo ovviamente imprevisti.
Si tratta dell’ennesimo episodio che mette in evidenza le criticità della rete idrica cittadina, spesso soggetta a guasti e interventi d’urgenza, con pesanti ripercussioni per residenti e attività commerciali.