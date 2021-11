Doveva stare in Belgio con il padre per due settimane, ma non è mai più tornato in Italia. E adesso la madre chiede aiuto. Protagonista un bambino di sei anni che fino al 15 luglio scorso ha sempre vissuto con la madre nella provincia di Nuoro. La donna, da quattro mesi, combatte un’estenuante battaglia per riabbracciarlo. Dal 28 ottobre è in Belgio, nella speranza di poter riportare a casa il figlio, che da quando è arrivata ha visto una sola volta.

"E' una storia devastante che comincia nel luglio 2017 – spiega il suo avvocato Monica Murru – quando la coppia si separa e la mia assistita torna a casa col bambino in un paese del Nuorese. Quindi ha inizio una lunga vicenda giudiziaria tra i due genitori con una prima sentenza del tribunale belga che stabilisce l'affido condiviso per entrambi i genitori con residenza privilegiata del minore in Italia dalla mamma. La donna però non può sostenere le spese per portare il bambino in Belgio dal padre e chiede aiuto a lui, che però risponde picche. Nell'ottobre 2018 un'altra sentenza stabilisce l'affido condiviso ma spostando la residenza presso il padre". Sentenza che rimane lettera morta "in quanto l'uomo - spiega l'avvocato - continua a non vedere il bambino e a non provvedere al mantenimento".

Nel luglio 2021, il padre scrive alla donna spiegandole che vuole dare esecuzione alla sentenza e portare il bambino in Belgio.

"A quel punto - ricostruisce l'avvocato - tramite il giudice tutelare a Nuoro siamo arrivati alla firma di un accordo condiviso e il bambino parte in Belgio con il padre per una vacanza di 15 giorni, ma da allora l'uomo si rifiuta di rispondere ai servizi sociali e ai carabinieri". La donna ricorre ancora una volta al giudice tutelare, che trasmette gli atti alla Procura di Nuoro e al consolato italiano in Belgio per sottrazione di minore. "La mamma non tornerà in Italia se non con il suo bambino - annuncia l'avvocato - Lo ha visto solo una sola volta e l'incontro è stato straziante, col piccolo che non voleva staccarsi dall'abbraccio materno. Il bimbo è dimagrito di almeno 3 chili e sta subendo un pesante stress psicologico. Abbiamo mandato una relazione della neuropsichiatra infantile alle autorità competenti in Belgio affinché si ponga termine allo strazio. Nello stesso tempo stiamo raccogliendo donazioni per la donna, che ha lasciato il lavoro in Sardegna e deve sostenere le spese di questa drammatica battaglia legale".

