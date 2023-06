A Nuoro l’area del parco di Grazia Deledda in viale Murichessa si arricchisce di nuovi e importanti tasselli.

Lo scorso 26 aprile, dall’assessorato regionale all’Agricoltura, è stata pubblicata una delibera che autorizza un nuovo impianto viticolo ad uso sperimentale, con l’intento di ripristinare la storica vigna della scrittrice premio Nobel, andata ormai in disuso.

Beneficiari saranno i volontari della OrthobenEssere Onlus, veri protagonisti nel progetto di recupero a “Su Pinu”. Nello specifico: sarà possibile utilizzare una superficie di 3000 mq, piantumando le varietà di vitigno Cannonau, Nera del Ponte, Bovaleddu, Alvarega, Granatza e Pansale.

Il programma sperimentale - della durata di 25 anni – sarà a carico della Onlus che già lanciato una nuova raccolta fondi PayPal per sostenere le donazioni. E a Città Giardino di tempo non se n’è perso: in corso d’opera i lavori di spianatura e aratura, donate anche le barbatelle che saranno piantumate in autunno e le tegole da posizionare a breve nella casetta. Valore cardine: la straordinaria opera di supporto di volontari e imprese locali, parte attiva del progetto.

Orgoglioso Riccardo Costa, fra le voci di Ortobhenessere: «Siamo entusiasti per l’arrivo della delibera. Avremo finalmente, la possibilità di riportare alla luce il vigneto di Grazia. Siamo mossi dall’amore per la nostra città e dalla voglia di recuperare un’area che merita tanto. Siamo certi che passo dopo passo raggiungeremo i nostri obiettivi, sotto il segno della grande Nobel».

Nell’Atene sarda, il rilancio parte da quelle periferie che hanno scritto pagine di storia indelebili. Per info e donazioni: orthobenessere.com.

Giorgio Ignazio Onano

