Dal 2005 si battono per il recupero delle periferie di Nuoro, facendosi promotori di iniziative ambientali di rilievo. E l’area del Pino di Grazia Deledda, nel quartiere di “Città Giardino” è ormai diventata il quartier generale della onlus “Orthobenessere” che sta recuperando i terreni di famiglia della scrittrice premio Nobel nuorese, riportandoli all’antico splendore.

Dalla vecchia vasca, passando per la casetta che pian piano riprende forma, l’azione è grande, fra l’apprezzamento di tutti i residenti, in un lavoro che unisce intere generazioni. Come nella mattinata di oggi, in cui a decine hanno voluto partecipare alla cerimonia di piantumazione della vecchia vigna, che rivede la luce dopo vari interventi dei volontari. Presenti per l’occasione, il vicesindaco Fabrizio Beccu, il neo consigliere regionale Sebastian Cocco, consiglieri di maggioranza e opposizione, insieme alle sigle di Agris e Laore.

«Si tratta di un obiettivo cullato da tempo – dice Riccardo Costa, di Orthobenessere – dopo le iniziative sull’Ortobene, dal 2021 stiamo dedicando anima e cuore al recupero del terreno di Grazia Deledda qua in Viale Murichessa. Siamo partiti da zero, bonificando un’area che versava in condizioni disastrose ed era oggetto di abbandono e oggi si riappropria della sua anima».

Aggiunge Costa: «Dopo aver recuperato il pino ora trasformato in un monumento naturale , abbiamo proseguito con le altre parti del terreno. La piantumazione della vigna era in cima ai nostri obiettivi e siamo felici di avercela fatta grazie al sostegno di Forestas, Comune e popolazione che non ci hanno mai lasciato soli».

«Senza – conclude Costa – il supporto dell’agronomo Francesco Deledda e l’azienda Oliplant che ci hanno seguito gratuitamente nel progetto non ce l’avremo mai fatta». Così come senza il sostegno di coloro che hanno fornito mezzi e materiali per i lavori finora svolti. Il dialogo con le istituzioni è sempre stato positivo e puntiamo a continuare in questa direzione, facendo diventare ben presto l’area un parco aperto a tutti, ma anche una casa per eventi».

