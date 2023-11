«No, Cri, guarda il cane». Poi, con tono più alto e concitato: «Cri, il cane!». Ad allarmarsi è Claudia Cucchi. È in campagna in località Sa Serra a Pratosardo, vicino a Nuoro, con il compagno Cristian Pinnas per una battuta di caccia. Con la coppia ci sono anche due cani. Uno, Marley, di 6 anni, sta seguendo da vicino il suo padrone quando all’improvviso si irrigidisce e si accascia su un fianco.

Il cacciatore torna indietro di corsa, appoggia il fucile e inizia a scuotere l’animale, per cercare di rianimarlo. Ma non basta: Pinnas capisce che è in corso un infarto. Dice alla compagna di chiamare il veterinario col telefono. Ma nel frattempo non rimane con le mani in mano.

«Il porto d’armi, l’ho perso», dice a un certo punto. A interessargli però non è il documento. No: nella custodia ha anche una pasticca di Bentelan. Cucchi trova quello che stava cercando. E Pinnas non esita un attimo: pratica un taglio all’orecchio di Marley, per favorire la circolazione, e somministra il farmaco. Sono minuti di angoscia. Anche il compagno di battuta di Marley scodinzola prima preoccupato e poi felice.

Perché Marley si riprende. Mugola forse per il dolore, è disorientato. Ma salvo. E poco tempo dopo eccolo nell’ambulatorio del veterinario. In posa per una foto con il suo padrone salvatore, il cacciatore che ama i suoi animali.

Enrico Fresu

