Tragedia sfiorata in via Malta a Nuoro.

Poco dopo le 13.15, una gru di una impresa edile impegnata nella ristrutturazione della facciata di una casa, per cause in corso di accertamento si è ribaltata ed è caduta al suolo.

Coinvolti nell’incidente due operai addetti ai lavori, che fortunatamente non hanno riportato gravi conseguenze e sono stati immediatamente assistiti dal personale sanitario intervenuto con una ambulanza sul posto.

Pericolo scampato per gli alunni del vicino istituto scolastico: la gru infatti è caduta poco prima dell'uscita dei bambini per la fine delle lezioni.

Le operazioni di rimozione e sgombero stradale del pesante macchinario sono state eseguite da una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro.

Gli accertamenti di legge sono stati eseguiti dalla polizia Municipale e dal servizio ASSL dello Spresal (Servizio Prevenzione e Sicurezza del Lavoro) di Nuoro.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata