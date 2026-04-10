Nuoro, giura il nuovo Procuratore Daniele RosaSubentra nel ruolo che fu di Patrizia Castaldini, trasferita a Trieste all’inizio dell’anno scorso
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Ha giurato questa mattina davanti al presidente del Tribunale di Nuoro, Mauro Pusceddu, al procuratore Generale Luigi Patronaggio, il nuovo procuratore di Nuoro, Daniele Rosa. Presente il presidente degli avvocati di Nuoro, Lorenzo Soro.
Nominato all’unanimità dal plenum del Consiglio superiore della magistratura il passaggio di consegne è avvenuto con il procuratore facente funzioni Andrea Jacopo Ghironi. Rosa subentra al posto che fu di Patrizia Castaldini, trasferita a Trieste all’inizio dell’anno scorso.
Oggi la presa in possesso dell’incarico, in un territorio che Rosa conosce. In passato ha infatti ricoperto l’incarico di pubblico ministero a Nuoro dal 2004 e poi a Lanusei dal 2009, occupandosi di inchieste di grande rilievo, tra cui il duplice omicidio di Manasuddas, avvenuto nelle campagne di Oliena. Poi la partenza per la Toscana come sostituto prima a Livorno nel 2013, poi a Siena nel 2018 e ancora a Livorno nel 2022.
Dopo 20 anni di carriera nella magistratura requirente, la nomina del Plenum a capo procuratore segna dunque un ritorno in Sardegna per Rosa, chiamato ora a guidare la Procura della Repubblica del Tribunale di Nuoro.