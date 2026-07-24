Una persona è rimasta ferita in uno scontro frontale questa mattina Viale Funtana Buddia a Nuoro. Ancora da capire della dinamica dell’incidente ma secondo i primi dati, un’auto potrebbe essere andata addosso un altro veicolo fermo davanti ad un supermercato.

Sul posto gli operatori del 118, il ferito è stato trasportato in ospedale e sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza.

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