Lo scontro
24 luglio 2026 alle 14:14
Nuoro, frontale in viale Funtana Buddia: un ferito in ospedaleAncora da chiarire l’esatta dinamica
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Una persona è rimasta ferita in uno scontro frontale questa mattina Viale Funtana Buddia a Nuoro. Ancora da capire della dinamica dell’incidente ma secondo i primi dati, un’auto potrebbe essere andata addosso un altro veicolo fermo davanti ad un supermercato.
Sul posto gli operatori del 118, il ferito è stato trasportato in ospedale e sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza.
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