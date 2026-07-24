Incidente sul lavoro a Orotelli, i sindacati: «Più sicurezza, controlli e formazione continua»La nota di Fit-Cisl Nuoro e Cisl Nuoro: «La prevenzione non può essere un semplice adempimento formale»
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Profondo cordoglio per la tragica morte di Fabrizio Pittalis, il giovane di appena 18 anni deceduto questa mattina in un incidente sul lavoro in località S’Iffurcau, tra Oniferi e Orotelli è stata espressa dalla Fit-Cisl Nuoro e la Cisl Nuoro.
In una nota i sindacati, attesa che gli organi competenti accertino la dinamica dell’incidente, spiegano che «questa tragedia richiama ancora una volta l’urgenza di rafforzare la sicurezza, i controlli e la formazione concreta e continua dei lavoratori, soprattutto dei più giovani. La prevenzione non può essere un semplice adempimento formale: deve rappresentare una priorità assoluta in ogni luogo di lavoro. Ce lo siamo detti anche nel 1° maggio di quest'anno e lo abbiamo urlato tante altre volte nelle piazze: il tema sicurezza non può essere affrontato superficialmente. Eppure oggi piangiamo un altro giovane lavoratore con tutto il futuro davanti – dichiarano Maria Luisa Ariu, Segretaria Generale della Cisl di Nuoro, e Simone Porcheddu, Segretario di Presidio della Fit Cisl di Nuoro. – Anche questa tragedia non può essere considerata una fatalità. Ogni morte sul lavoro è sempre una sconfitta di tutti. Alla famiglia di Fabrizio e all’intera comunità di Orotelli esprimiamo la nostra più sincera vicinanza».