Nuoro e Mamoiada senz’acqua fino a alle 6 di giovedì: previsto il riavvio della condotta di Jann’e FerruIl guasto ha reso necessario sostituire un intero segmento dell’infrastruttura idrica
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
L’acqua tornerà a scorrere nei rubinetti di Nuoro solo a partire dalle 6 di domani mattina, giovedì 2 ottobre. Lo ha comunicato oggi Abbanoa, annunciando che i lavori di riparazione della condotta dell’acquedotto di Jann’e Ferru sono ormai in fase di completamento.
Il guasto, localizzato nel tratto che alimenta i Comuni di Nuoro e Mamoiada, ha reso necessario sostituire un intero segmento di condotta. L’intervento dovrebbe concludersi entro le ore 20 di questa sera, dopodiché i tecnici avvieranno il riempimento graduale dell’acquedotto. Si tratta di un’operazione complessa che richiede tempo e attenzione: eventuali sbalzi di pressione, infatti, potrebbero provocare nuove rotture.
A Nuoro, la distribuzione all’utenza resterà sospesa durante tutta la notte per permettere il completo riempimento dei serbatoi cittadini. Solo all’alba l’erogazione sarà riattivata.
Migliore la situazione a Mamoiada, dove - secondo le previsioni - potrebbe non essere necessaria una chiusura notturna, grazie a un riavvio più rapido del servizio.