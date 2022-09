Arriva un milione e mezzo di euro con i fondi Pnrr per nuove infrastrutture e l’ammodernamento della piscina di via Lombardia a Nuoro. Il capoluogo barbaricino è beneficiario infatti di un finanziamento di un milione e mezzo del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alla voce "Sport e inclusione sociale". Novecentomila euro sono destinati al finanziamento di un nuovo polo sportivo all'aperto all'interno dell'ex caserma dell’artiglieria, con campi polivalenti per basket, volley e calcetto, tennis e dalle relative strutture di servizio. Il secondo intervento, finanziato con 600 mila euro, è destinato invece all’ammodernamento ed efficientamento energetico della piscina comunale di via Lombardia.

"Stiamo sfruttando nel migliore dei modi le opportunità offerte dal Pnrr - afferma il sindaco Andrea Soddu -. Questo e gli altri finanziamenti che abbiamo già ottenuto grazie a progetti realizzabili nel breve periodo consentono di dotare la città di strutture sportive moderne e di grande rilevanza sociale senza gravare sul bilancio comunale".

