Oltre 60 i partecipanti alla manifestazione di premiazione per la terza rassegna enologica dei vini del Marghine, provenienti dalle aziende e dalle cantine dei Comuni di Macomer, Birori, Borore e Bortigali, promossa dall'associazione "Binzateris" e patrocinata dal Comune.

Il primo premio è stato assegnato alla celebra compagine corale "Coro Melchiorre Murenu", quale produttore di un ottimo vino rosso.

Per i vini rossi di uve autoprodotte, sono stati premiati anche Salvatore Spanu e Pierluigi Pira.

Per i vini bianchi al primo posto si è piazzato Massimo Fadda, seguito da Sandro Demurtas, Salvatore Deriu e Pierfelice Prasciolu. Per i rossi di uve acquistate, il primo premio è stato assegnato a Remo Cadau, seguito da Giuseppe Porru e Gianfranco Pala. Alla manifestazione vi ha partecipato l'enologo Angelo Angioi, Luigi Secci della scuola europea Sommelier e ben 16 sommelier.

La valutazione è stata curata dagli esperti di Laore, con Gavino Arca e dagli esponenti della scuola sommelier.

I vini sono considerati tutti di buon livello, che colloca il Marghine tra le migliori zone dell'isola. «Una zona vocata soprattutto per i vini bianchi - dice il presidente dell'associazione Binzateris, Alberto Betterelli - i miglioramenti si sono visti anche nell'ultima vendemia. Come associazione operiamo per produrre sempre di più non solo quanità, ma soprattutto qualità».

Alla manifestazione vi hanno partecipato gli amministratori comunali di Macomer, col sindaco Riccardo Uda e con la partecipazione straordinaria del presidente della Regione, Alessandra Todde, che ha incoraggiato i viticoltori a curare sempre di più le campagne.

