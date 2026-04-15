Alcuni calcinacci si sono staccati nella mattinata di oggi dai cornicioni dell’ex Mercato Civico a Nuoro, probabilmente a seguito delle piogge che hanno interessato la zona nelle ultime ore. Il materiale è precipitato sul marciapiede di via Manzoni, senza fortunatamente provocare feriti.

Immediata la segnalazione ai Vigili del Fuoco, che sono intervenuti sul posto per effettuare le verifiche necessarie e procedere alla messa in sicurezza dell’area interessata, anche con l’ausilio di un’autogrù.

Contestualmente, la Polizia Locale di Nuoro ha disposto la temporanea interruzione del traffico veicolare per consentire le operazioni di intervento e garantire la sicurezza durante le attività di rimozione dei materiali pericolanti.

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