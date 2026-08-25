Macomer, incidente con autoarticolato sulla statale 131: strada bloccata e traffico deviatoLo schianto poco dopo le 7 in direzione Sassari sul tratto dove sono in corso i lavori per la sistemazione della carreggiata
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Un autoarticolato messo di traverso, stamattina ha bloccato la statale 131 in direzione Sassari, nella salita vicino al bivio di Birori. Il traffico è deviato dentro Macomer, per proseguire fino all'uscita di Pozzomaggiore, creando forti diaggi sulla circolazione.
L'incidente si è verificato attorno alle 7.15, sul tratto della 131 dove sono in corso i lavori per la sistemazione della carreggiata. Non si conoscono le cause dell'incidente.
Sul posto stanno operando gli agenti della polizia stradale di Nuoro (distaccamento di Macomer), i vigili del fuoco e mezzi di soccorso. Non si escludono feriti.