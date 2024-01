Auto in fiamme nella notte a Nuoro.

Attorno all’1, la squadra 1A dei vigili del fuoco è intervenuta a Nuoro in via Biasi, per l’incendio di un’autovettura.

Il rogo è divampato per cause da accertare, ha coinvolto solo la parte anteriore del veicolo. Non si esclude nessuna pista. Sul posto anche polizia e carabinieri.

