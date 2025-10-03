Dopo il cedimento della condotta foranea che ha lasciato a secco la città per oltre 24 ore e le chiusure notturne programmate di ieri e di questa notte per tentare di ristabilire i livelli nei serbatoi cittadini, Nuoro continua a fare i conti con una situazione idrica lontana dalla normalità.

Questa mattina un nuovo guasto ha aggravato ulteriormente la situazione: a causa delle sollecitazioni subite dalla rete idrica negli ultimi giorni, si è verificata una rottura improvvisa della condotta in via Martiri della Libertà, all’altezza dell’incrocio con via Toscana.

È Abbanoa a comunicarlo, annunciando l’intervento immediato dei tecnici del pronto intervento per eseguire le riparazioni necessarie. Per consentire i lavori, ancora una volta i cittadini sono stati privati del servizio con l’interruzione dell’erogazione idrica nella zona interessata dalle 9:30 alle 12:30 con cali di pressione e temporanee interruzioni in tutta l’area.

I disagi si sommano a una settimana difficile per i nuoresi, che da tre giorni affrontano limitazioni e disservizi legati a una rete idrica messa a dura prova.

© Riproduzione riservata