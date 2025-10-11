Tensione alle stelle alle prime luci dell’alba a Nuoro, dove è scattato un allarme in zona Prato Sardo, la zona industriale della città.

L’allerta è partita prima delle 6 del mattino, quando sono stati notati dei chiodi sparsi sull’asfalto all’ingresso dell’area, probabilmente con l’intento di ostacolare o rallentare il passaggio dei veicoli.

Al momento è tutto bloccato, non si conoscono ulteriori dettagli, ma è scattato anche l’allarme bomba per un potenziale ordigno. Non si capisce se all’origine ci sia un tentativo di rapina, o altro.

Sul posto le forze dell’ordine, e i vigili del fuoco, sono attesi i che procederanno con le verifiche e la bonifica della zona. L’area interessata è stata messa in sicurezza e interdetta al traffico per precauzione.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

