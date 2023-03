Un posto fisso di Polizia al piano terra dell’ospedale San Francesco di Nuoro, in un locale allestito appositamente nel Pronto Soccorso.

Il presidio è stato inaugurato questa mattina per prevenire e nel caso reprimere vari reati contro cose o persone e tutelare in particolare il personale sanitario, sempre più spesso vittima di aggressioni in tutta Italia.

Sarà anche, viene precisato, un punto di riferimento per i cittadini, soprattutto in situazioni di emergenza in fase di triage e di gestione di un numero elevato di codici rossi.

Alla cerimonia sono intervenuti il questore di Nuoro, Alfonso Polverino, il prefetto Giancarlo Dionisi e la Direzione strategica dell’Asl nuorese.

Il prseidio fisso coprirà la fascia oraria dalle 8 alle 20, mentre il servizio notturno sarà garantito dalle ronde delle volanti e da un numero interno che collega direttamente il Pronto Soccorso con la sala operativa della questura nuorese.

«Il dialogo tra Direzione Asl e Questura – spiega il Direttore Generale Paolo Cannas – era in corso da tempo per lo studio di una soluzione adeguata per preservare innanzitutto la sicurezza del personale, in particolare del Pronto Soccorso. Per fortuna fino ad oggi non si sono verificati episodi gravi, penso soprattutto ad aggressioni fisiche, tali da richiedere un intervento. Ora, grazie all'iniziativa del ministero dell’Interno, è stato possibile istituire il posto fisso di Polizia, a dimostrazione che il dialogo tra istituzioni, alla lunga, paga, e questo darà sicuramente maggiore serenità ai lavoratori della sanità ospedaliera nuorese».

(Unioneonline/L)

