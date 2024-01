Stamattina il sindaco di Nuoro Andrea Soddu ha ricevuto una delegazione del personale e dei genitori dei bambini della scuola materna della Chiesa delle Grazie che, come comunicato, il 30 giugno chiuderà la sua attività iniziata alla fine degli anni Sessanta.

Ascoltate le ragioni dei rappresentanti, il sindaco ha manifestato la sua preoccupazione per una situazione che potrebbe avere conseguenze sociali sia dal punto di vista lavorativo che educativo.

Il primo cittadino ha assicurato l’intenzione di interloquire con tutte le parti in causa per cercare di trovare una soluzione che salvaguardi i posti di lavoro e, di conseguenza, la continuità didattica per i bimbi che frequentano la scuola.

