Abbanoa deve effettuare dei lavori chiudendo un serbatoio e molti quartieri resteranno senz'acqua.

Così per lunedì prossimo, 14 ottobre, il commissario del comune di Nuoro Giovanni Pirisi, ha firmato l'ordinanza di chiusura di decine di scuole.

L'acqua mancherà nei quartieri del Nuraghe, Cartaloi, Monte Gurtei, Istiritta, Rione Italia, Città Giardino, Sa Terra Mala, Sacro Cuore, Badu e’ Carros e Furreddu. Più precisamente verranno chiuse le scuole, pubbliche e private di ogni ordine e grado, che si trovano nelle seguenti vie: Via Ragazzi del 99, Monte Gurtei, Via Marco Polo, Via Costituzione, Via Asiago, Via Tridentina, Via Toscana, Via Trieste, Via Toscana, Via Veneto, Via Tempio. L'attività scolastica riprenderà regolarmente da martedì.



