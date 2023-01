Neanche un metro di neve ferma Zigheddu.

Il camminatore di Aritzo (al secolo Francesco Calledda) ieri mattina ha sfidato il gelo sulle montagne di Fonni, a dispetto dei suoi 84 anni, salendo in quota insieme ad alcuni amici che con lui condividono la passione per le lunghe camminate e per le escursioni.

Protagonista in tutte le più importanti maratone del mondo, autentico podista della fede (celebri i suoi pellegrinaggi verso i santuari più importanti dell’Isola, da Nora per Sant’Efisio a San Francesco di Lula) non è voluto mancare all’appuntamento con la prima grande nevicata della stagione.

Una scorta d’acqua e nocciole di Aritzo («i miei unici integratori») e via per l’ennesima camminata.

