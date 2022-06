Nascondevano, nel centro abitato di Bitti, oltre 200 chili di canapa indiana. Protagonisti due giovani di 19 e 25 anni, scoperti dalla Polizia di Stato dopo la segnalazione di un forte odore di marijuana proveniente da un immobile disabitato.

La canapa indiana era contenuta in 56 scatole di cartone sigillate, e nelle disponibilità dei giovani anche una bilancia elettronica e sacchi di cellophane per il confezionamento.

Per i due è scattato l’arresto per violazione della normativa inerente gli stupefacenti. Il gip Luisa Rosetti ha quindi convalidato l’arresto disponendo l’obbligo di dimora. I due si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

