Si terranno domani mattina i funerali di Gino Mazzette, il pensionato di 74 anni rimasto vittima di un tragico incidente avvenuto nel giardino di casa, nella mattinata di sabato.

Le esequie si svolgeranno alle 10.30 nella chiesa parrocchiale della Madonna Missionaria, nella messa celebrata dal parroco padre Andrea Rossi. Sulla tragica vicenda gli inquirenti, con la Procura di Oristano, stanno eseguendo ancora accertamenti, ma l'ipotesi più concreta sembrerebbe legata ad una tragica fatalità. Gino Mazzette stava lavorando nel suo giardino, tra via Giotto e via Sant'Ignazio, nel popoloso e moderno quartiere di Sertinu, nella pulizia di sterpaglie ed altro.

All'interno del ripostiglio, dove è stato trovato morto carbonizzato, l'uomo avrebbe maneggiato del liquido infiammabile, che ha saturato il piccolo edificio. Improvvisamente sarebbe scoppiato l'incendio che in pochi secondi avrebbe avvolto la vittima. Mazzette ha cercato di allontanarsi ma ha perso l’equilibrio, cadendo all'indietro, spalle per terra.

Non avrebbe più avuto la forza di rialzarsi e le fiamme in poco tempo lo hanno avvolto e ucciso. L'incidente è avvenuto in una giornata tragica per Macomer.

Sabato, infatti c'è stato un suicidio, un tentato suicidio ad Alghero di una giovane di Macomer e nella serata di sabato un uomo è morto nella sua abitazione del centro, per una overdose di droga.

© Riproduzione riservata