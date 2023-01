È morto stamattina a Roma il padre concezionista Gaetano Graziani, aveva 72 anni.

Da circa sette anni, assieme al parroco padre Mario Pesenti, reggeva le parrocchie della Santa Famiglia e quella di San Francesco a Macomer. Padre Gaetano era in cura in un ospedale romano ormai da circa due anni.

L'ultima volta è tornato a Macomer in occasione della Pasqua, dove ha celebrato Messa pur nella sofferenza. Combatteva un male incurabile, che non gli ha lasciato scampo. Le sue condizioni si sono aggravate negli ultimi tempi.

Le notizie della sua malattia venivano puntualmente annunciate dal parroco Padre Mario, che prima di Natale ha chiesto ai fedeli di pregare per il sacerdote. Celebrava messa in genere nella chiesa di San Francesco, dove dialogava spesso con i parrocchiani. Le sue condizioni di salute si sono ulteriormente aggravate a dicembre e stamattina ha è morto in un ospedale romano.

© Riproduzione riservata