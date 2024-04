Una circolare dove si chiede a tutti i sindaci della Provincia di Nuoro di procedere a una minuziosa ricognizione dei manufatti abbandonati, al fine di metterli in sicurezza attraverso gli strumenti previsti dalla normativa vigente. È quella inviata dal prefetto di Nuoro Giancarlo Dionisi dopo il tragico incidente che nei giorni è costato la vita a due giovanissimi nuoresi, Patrick Zola e Ythan Romano.

Dionisi ha convocato un tavolo tecnico permanente in Prefettura per mercoledì 17 aprile, al quale sono stati invitati a partecipare il sindaco di Nuoro, i presidenti delle Unioni di Comuni e delle Comunità Montane del Nuorese, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, il direttore del Servizio Genio Civile di Nuoro e il presidente dell’Ordine degli ingegneri.

«Vorrei costituire - ha precisato Dionisi – una vera e propria task force operativa formata da un componente dell’ufficio tecnico locale dei comuni via via interessati e di un rappresentante, rispettivamente, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, dell’Ordine degli ingegneri e del Servizio Genio Civile, i quali verranno impegnati sul territorio nella mappatura dei ruderi e del relativo stato di pericolo». «L’abbandono degli edifici è una delle conseguenze più negative del progressivo spopolamento a cui stiamo assistendo in questa provincia, in particolare, e in Sardegna, in generale. Spero anche nella collaborazione della Regione e dei competenti organismi statali per individuare le necessarie linee di finanziamento per rendere il nostro territorio più sicuro e fruibile».

© Riproduzione riservata