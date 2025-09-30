«Mia sorella era davvero un angelo»: così Gianmaria Carta ricorda la sorella Maddalena, la dottoressa di 38 anni di Dorgali morta dopo un malore in ambulatorio. Una vicenda che ha scosso tutto il paese. 

Cordoglio anche dal ministro della Salute Schillaci: «I medici non dovrebbero mai restare soli».

