Il Marghine verso il futuro, con la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, il potenziamento dei servizi essenziali e il rafforzamento della governance territoriale.

È il progetto di sviluppo denominato "Marghine al Centro", che vale sedici milioni di euro, finanziati dalla Regione e che arriveranno nelle casse dei dieci comuni grazie al protocollo d'intesa firmato ieri tra i dieci sindaci del Marghine e la Regione.

Una giornata da tutti definita storica. Il protocollo è stato firmato dall'assessore regionale alla programmazione, Giuseppe Meloni (presente anche l'assessora degli affari generali, Mariaelena Motzo), quindi da tutti i dieci sindaci del Marghine, nella grande sala del Centro Servizi Culturali.

«Si tratta della parte finale del progetto, con l'atto aggiuntivo - dice il presidente dell'Unione dei Comuni, Franco Scanu - un percorso non semplice, con protagonisti i sindaci del territorio. Significa però ossigeno per il Marghine, con interventi importanti, per dare risposte ai cittadini. In questo frangente il territorio si è presentato unito e compatto, per recitare un ruolo importante, che potrebbe significare un autentico trampolino di lancio della nostra economia». «Quella di oggi – dice l'assessore Giuseppe Meloni – è una tappa importante, perché si conclude il percorso di co-progettazione del progetto Marghine al Centro, costruito insieme ai Comuni e alle comunità locali. Un lavoro condiviso che parte dalle vere esigenze del territorio e punta a valorizzare le potenzialità. Ora occorre rispettare i tempi e avere subito a disposizione i progetti di ogni singolo comune».

Ora si procederà con le linee strategiche di sviluppo, mediante interventi volti alla riqualificazione e valorizzazione delle risorse naturalistiche e culturali del territorio, nel rispetto delle tematiche dell'accessibilità e della sostenibilità ambientale, quindi il completamento e la realizzazione di interventi di riqualificazione, messa a norma e adeguamento degli impianti sportivi.

I comuni del Marghine hanno lavorato tanto affinché questo progetto si realizzasse, per rendere il territorio attrattivo ed inclusivo.

