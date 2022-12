Alla Santa Messa, celebrata all'interno della struttura sanitaria di Macomer, nel reparto che ospita l'oncologia, hanno partecipato decine di pazienti, familiari, ma anche medici, infermieri, dirigenti del distretto sanitario e gli amministratori comunali. Proprio ai pazienti, il vescovo monsignor Mauro Maria Morfino ha rivolto le sue preghiere e con loro si è soffermato, donando un piccolo Gesù Bambino e distribuendo parole di conforto e di incoraggiamento. Ha anche incontrato i medici, gli infermieri e i volontari che non sono voluti mancare a questo importante appuntamento tanto atteso, anche se il vescovo avrebbe voluto trattenersi di più per visitare l'intera struttura.

Alla Santa Messa, celebrata all'interno del reparto oncologico, vi è stata tanta partecipazione, con i dirigenti del distretto sanitario, con Maria Giovanna Porcu, oltre al sindaco e vice sindaco di Macomer, Antonio Succu e Rossana Ledda. Monsignor Morfino, assieme al parroco Andrea Rossi, ha quindi potuto esaudire la richiesta dei dirigenti del distretto sanitario. «Ore intense che ci hanno commosso non poco - dice la direttrice, Maria Giovanna Porcu - abbiamo visto insieme i medici con i pazienti, soprattutto in quel reparto che, piano piano, sta ripartendo e diventando un punto di riferimento importante per i pazienti di un vasto territorio». Il vescovo e il parroco hanno dialogato col personale sanitario e soprattutto con i pazienti.

