La realizzazione dello svincolo, per l'eliminazione dell'incrocio a raso sulla statale 131, in direzione Sassari, potrebbe avvenire in tempi brevi. Il prossimo 22 marzo, infatti, ci sarà l'affidamento dei lavori.

Lo ha annunciato l'assessore regionale ai lavori pubblici, Antonio Più, al sindaco di Macomer, Riccardo Uda. Quella di Campeda, nella zona di Monte Muradu, è una delle opere che erano state programmate ancor prima di quella che è stata realizzata a Bonorva, dell'eliminazione dello svincolo a raso di Cossoine e quelli di Paulilatino.

"E' arrivato il momento dello svincolo nord di Macomer - dice il sindaco Riccardo Uda - la Regione ha dato precise garanzie. Aspettiamo il 22 marzo e vediamo cosa succede".

Negli ultimi 25 anni i lavori per la realizzazione dello svincolo nord di Macomer è stato annunciato più volte, ma mai un cantiere è stato aperto. Il progetto c’è e comprende la realizzazione di uno svincolo per l’uscita sulla 131 da Macomer e Mulargia.

© Riproduzione riservata