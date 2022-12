Via libera della Regione al patto di collaborazione con l'Enel Italia per la formazione di giovani tecnici superiori per l'efficientamento energetico. È il corso di tecnico superiore per la realizzazione e la gestione di sistemi di generazione da fonte eolica, solare e di accumulo dell'energia elettrica 4.0, rivolto ai possessori di diploma di scuola secondaria di secondo grado, (1800 ore totali), progettato in collaborazione con Enel Italia, socio della fondazione, suddiviso in teoria e tirocinio nelle aziende del settore energetico su campo regionale, nazionale e anche all'estero.

Un corso che permetterà ai giovani aspiranti tecnici di fondere teoria e pratica in un percorso formativo totalmente innovativo in Sardegna e mirato a qualificare i tecnici che opereranno in materia di energie rinnovabili. «Anche se a dicembre inoltrato - dice Sergio Masia, presidente della Fondazione Its - si è riusciti ad avere le risorse e le autorizzazioni per avviare i corsi di quest'anno formativo. Sono stati considerati idonei tutti i corsi richiesti, ma ne sono stati autorizzati solo cinque, quindi uno per fondazione. Il corso della Fondazione efficienza energetica, realizzato in collaborazione con Enel Italia, per la gestione dei sistemi di accumulo delle energie rinnovabili 4.0 è il primo che la Regione ha autorizzato. L'auspicio è che vengano reperite le risorse anche per l'avvio di altri corsi rispetto alle progettazioni che le fondazioni hanno presentato».

La partecipazione al corso è totalmente gratuita. Le adesioni devono essere consegnate entro mercoledì 28 dicembre al sito della Fondazione. Entro questa data devono essere consegnate le domande di partecipazione anche al corso di tecnico superiore per l'efficientamento energetico di impianti e motori elettrici, ibridi ed endotermici, in collaborazione con una autofficina di Macomer. La modulistica è disponibile anche nelle sedi Its di Macomer, Elmas, Sassari e Olbia.

