Accessibilità, inclusione e integrazione. Comuni cittadini e associazioni culturali del territorio uniti in un progetto di sensibilizzazione sull’importanza di abbattere le barriere, specie quelle mentali e culturali, per rendere il mondo un luogo accessibile per tutti, senza limiti. “Uniti e ProAbili. Costruiamo insieme una società ProAbile” è la due giorni che martedì 12 e mercoledì 13 dicembre a partire dalle 19 si terrà al Centro Servizi Culturali in viale Gramsci a Macomer in compagnia dell’atleta internazionale Arturo Mariani, fondatore e capitano dell’ASD Roma Calcio Amputati.

In entrambe le giornate inoltre, l’atleta, oggi mental coach e speaker motivazionale, incontrerà gli studenti delle scuole cittadine.

«Un viaggio comune – spiega il direttore del Centro servizi culturale, Giancarlo Zoccheddu -, una due giorni dedicata al superamento delle barriere e alla costruzione di una nuova quotidianità di tutti e per tutti. In una sola parola: ProAbilità».

Arturo Mariani, classe 1993, ha iniziato a giocare a calcio a livello professionistico internazionale nel 2012, con la Nazionale Italiana di Calcio amputati, disputando un Mondiale, un Europeo e diversi tornei internazionali. Oggi è fondatore e Capitano dell’ ASD Roma Calcio Amputati, la prima squadra della Capitale nel calcio Amputati: polo nazionale associato alla AS Roma, a favore dell’integrazione e dello sport.

È un riconosciuto motivatore, influencer e scrittore: nel suo “Nato con una gamba sola” racconta come ha trasformato la sua vita in un capolavoro. Oggi è seguito da più di 450mila persone sui suoi canali social, dove ogni giorno condivide pensieri, riflessioni utili e contenuti di valore.

L’evento, ideato e fortemente voluto da un gruppo spontaneo di cittadini, è organizzato dal Centro Servizi Culturali, Polo Culturale giovanile Città di Macomer, l’Associazione Sandali Onlus, Basket Macomer 2.0 con il contributo della Cooperativa Progetto H, Casa Castori e il Patrocinio del Comune di Macomer.





