Un evento storico, per rianimare il corso Umberto, la storica via commerciale di Macomer.

Dopo due anni di stop, dovuto alla pandemia, la storica via ieri sera si è nuovamente animata, come succedeva fino a 30 anni fa, per dare nuova energia alle attività commerciali, colpite dalla crisi.

La manifestazione di ieri sera ha richiamato la folla, anche dal circondario, per fare lo shopping e soprattutto ascoltare musica dal vivo, eseguita da diversi gruppi musicali del territorio.

La Vasca al Corso è una manifestazione ideata dall'associazione Maart, con l'organizzazione affidata alla Pro Loco, col patrocinio del Comune. «Riteniamo fondamentale e importante per rilanciare il commercio, riportare in vita l'antica passeggiata - dice il direttore artistico, Marco Benevole, dell'associazione Maart - si tratta di un importante pezzo della nostra storia, legato alla cittadina, ma anche al territorio. Una passeggiata per promuovere il commercio, ma anche per animare la cittadina sotto le feste natalizie. Una passeggiata che deve essere vissuta e si deve anche respirare».

Ieri sera lungo il corso si sono esibiti la banda musicale Città di Macomer, poi il Dual Mode, Ambe Duo, il gruppo di ballo Tradizioni Popolari, Stefano Caddeo e Incoronata Banda Mescal. Il prossimo appuntamento è per domenica sera.

