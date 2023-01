Messa in sicurezza ed efficientamento energetico. Un milione di euro per le scuole di Macomer, con interventi già conclusi, altri in atto e altri che stanno per iniziare. Proprio in questi giorni sono stati aperti i cantieri per l'adeguamento statico e sismico della scuola media di via Ariosto, al centro della cittadina. Interventi avviati dall'amministrazione comunale che riguardano le scuole dell'infanzia, le elementari e le medie.

«Abbiamo sempre lavorato affinché si avessero scuole accoglienti, edifici sicuri ed efficienti - dice l'assessora ai lavori pubblici, Filomena Colleo - procediamo, cantiere dopo cantiere, a riportare gli edifici scolastici agli antichi splendori, muniti soprattutto di impianti per l'efficientamento energetico».

Sono stati portati a termine gli interventi nelle scuole di Padru 'e Lampadas, nelle scuole di Sertinu, dove è stata rifatta la copertura della palestra, frequentata da diverse associazioni sportive. Interventi sono in atto e in parte conclusi anche nelle scuole dell'infanzia di Sa Corte e in quelle di via Lussu. «Resta ancora tanto da fare - dice l'assessora - Speriamo però di ottenere nuovi finanziamenti regionali, che ci consentiranno di accedere ai fondi del Pnrr. Lavoreremo fino alla scadenza del mandato, per cercare di rendere sempre più accoglienti e sicure le nostre scuole e far star bene i nostri bambini e i nostri ragazzi».

© Riproduzione riservata