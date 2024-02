Caccia ai proprietari dei veicoli abbandonati nelle vie del centro e nelle campagne. In tal senso è stato lanciato un appello alla collaborazione, attraverso l'intervento dell'amministrazione comunale, la Polizia Locale e il Corpo Forestale Regionale, rivolto soprattutto ai cittadini, per ridurre e sradicare il fenomeno.

«Le attività che metteremo in campo - dice Alessandro Corrias, comandante della Polizia Locale di Macomer - prevedono la ricognizione dell'intero territorio, l'individuazione dei proprietari, che saranno comunque esortati a procedere immediatamente alla rottamazione del veicolo di propria iniziativa. Ovviamente, qualora i proprietari non ottemperassero, ci sarà l'elevazione di sanzioni amministrative e penali e l'avvio a rottamazione con azione di rivalsa».

Le forze dell'ordine sul parabrezza di ogni veicolo abbandonato metteranno un avviso che informerà il proprietario che deve deve rimuovere in tempi ristretti il mezzo. Se non lo farà entro i 15 giorni stabiliti, l'amministrazione provvederà a rilevare le sanzioni amministrative, con la segnalazione alla Procura della Repubblica di competenza territoriale. Quello di abbandonare i mezzi nelle strade cittadine, in quelle periferiche e nelle campagne è un fenomeno tutt'altro che limitato.

Si verificano, infatti, delle ripercussioni sull'ambiente e anche sulla salute dei cittadini. «È nostro intendimento limitare per quanto possibile l'attività sanzionatoria - dice il comandante della polizia locale - e cercare di risolvere il problema con la collaborazione di tutti i cittadini. Collaborare è quindi nell'interesse di tutti, per aggredire e risolvere, nei tempi più brevi, un fenomeno da cui dipende il decoro e il rispetto dell'ambiente nel territorio».

© Riproduzione riservata