Le dimissioni erano nell'aria da tempo. Ieri Silvia Cadeddu, sindaca di Birori, presidente del Comitato del distretto socio sanitario di Macomer ha inviato la lettera, ufficializzandole, in maniera garbata ma in toni polemici. Dimissioni dall'incarico che ricopriva con assiduità e competenza dal qualche anno.

«Dimissioni irrevocabili - scrive al direttore generale dell'Asl di Nuoro, Paolo Cannas - per via del fatto che non sussistono più le condizioni per poter continuare a svolgere in maniera proficua il mandato. Colgo l'occasione per sollecitare, ancora una volta, il dottor Paolo Cannas, direttore generale dell'Asl di Nuoro, perché provveda a regolamentare, conformemente quanto disposto dalla legge regionale, il funzionamento del Comitato del distretto sanitario, ponendo termine alla grave lacuna dell'atto aziendale».

Quali i motivi delle dimissioni? «Sono tanti e di diversa natura - dice Cadeddu - di fatto il comitato del distretto socio sanitario non ha funzionato come doveva funzionare, ma è stato fatto diventare una scatola vuota. Svuotata di autorevolezza, in certi casi paralizzato. Il mio è un atto di protesta. La legge prevede che il Comitato doveva essere coinvolto nella programmazione, ma siamo stati ignorati anche nell'atto aziendale del direttore generale, che ho tanto contestato. Il comitato è stato privato delle funzioni di controllo che doveva svolgere. C'è una gestione da stato confusionale. Non ci sono più le condizioni per andare avanti. Oltre alle cose importanti, quelle essenziali, mancano anche le cose più elementari, come il citofono della guardia medica. Mancano soprattutto gli psicologi, indispensabili in un distretto sanitario. Manca un regolamento. Manca la volontà di fare le cose. Manca la programmazione».

Silvia Cadeddu aggiunge: «Il mio vuole essere un atto di protesta, per svegliare le coscienza. auguro a chi verrà eletto in mia sostituzione un proficuo lavoro». I prossimi giorni il direttore generale convocherà il comitato per eleggere un nuovo presidente. Qualora ce ne fosse uno disponibile.

