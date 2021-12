Le dimissioni, irrevocabili, sono state protocollate stamattina e nel pomeriggio la clamorosa notizia è diventata subito di dominio pubblico.

L'assessore alla cultura e della pubblica istruzione del Comune di Macomer, Tiziana Atzori, si è dimessa dalla carica in giunta e anche dal consiglio comunale. Anche se il passo indietro non è stato ancora ufficializzato dal sindaco, (domani ci sarà una riunione di maggioranza per cercare di convincere la dimissionaria a rientrare nei ranghi), è stata invece confermata da autorevoli esponenti della maggioranza.

Dimissioni inaspettate, ad una settimana dalla fine della Mostra regionale del libro, di cui Tiziana Atzori è stata la principale promotrice. I motivi che hanno spinto l'assessore a questa drastica decisione per ora rimangono sconosciuti. Sembra da escludere che ci siano stati screzi con il resto della maggioranza, capeggiata da Antonio Succu, con una forte caratterizzazione indipendentista, legata al Partito dei Sardi.

Lo stesso sindaco e l'intera maggioranza, appena qualche giorno fa, hanno elogiato pubblicamente l'operato dell'assessore proprio per l’organizzazione della Mostra regionale del Libro. Mistero fitto, insomma, e si cerca in tutte le maniere di convincere Atzori a rientrare.

Per questo nelle prossime ore ci sarà una riunione di maggioranza, anche se per l’ex assessore le dimissioni sono irrevocabili.

