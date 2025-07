È stata caratterizzata in particolare sulla Tari l'ultima riunione del consiglio comunale, dove la maggioranza ha presentato e messo ad approvazione il nuovo regolamento. Come aveva annunciato la giunta comunale, il nuovo regolamento prevede la riduzione generalizzata del 3 e del 4 per cento delle tariffe Tari, con punte che vanno anche al 10 per cento, che riguardano soltanto le tariffe domestiche.

«Una riduzione che è stata possibile- dice l'assessore Toto Listo- grazie ai 150 mila euro recuperati dell'avasione».

La maggioranza ha presentato una modifica del regolamento Tari, quindi l'eliminazione delle esenzioni sui rifiuti per i principali enti del terzo settore, che operano nella cittadina, perché farebbero utile. Quì c'è stato lo scontro tra maggioranza e opposizione.

«Su questo- dice Luca Pirisi, dai banchi dell'opposizione- abbiamo votato contro perchè, in primis, le cooperative erogano servizi per la collettività e quindi, dal Cpr alle case protette per minori, sono gli enti pubblici che bandiscono a dover prevedere più risorse nei contratti di gestione. In secondo luogo ci deve essere gradualità, perché far cadere in toto le esenzioni da un anno all’altro può creare danni».

Sempre Pirisi ha contestato le scelte sui coefficienti delle Tariffe Tari, per le sproporzioni tra le diverse attività. Il Sindaco Riccardo Uda ha risposto che a breve introdurranno le tariffe puntuali, con chi meno produce rifiuti meno paga, che premierà la virtuosità.

