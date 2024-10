Anche la lingua sarda farà la comparsa nell'appuntamento con il Linux Day, la giornata nazionale per il software libero, che anche quest'anno si svolge a Macomer, organizzato dal gruppo utent Linux Marghine, col patrocinio del Comune, con la collaborazione del Centro Servizi Culturali e della Biblioteca Comunale di Macomer. Il Linux Day è nato per promuovere le tecnologie Open Source e l'utilizzo del software libero. Un evento totalmente gratuito, che si svolge da piú di 20 anni, coordinato dall'associazione nazionale di volontariato Italian Linux Society fondata nel 1994 in collaborazione con numerosi Linux Users Group (LUG), ovvero gruppi di persone volontarie impegnate a promuovere questi argomenti tecnologici, e dediti alla condivisione di Linux e del software libero in quanto soluzione etica e pratica, per non dipendere da soluzioni "proprietarie" e non dipendere dalle solite grandi aziende tecnologiche.

Sabato mattina si svolgeranno attività dedicate alle scuole presso il Centro Servizi Culturali, che prevedono seminari e dimostrazioni tecnologiche. Il pomeriggio, invece, la manifestazione si sposterà nella sala del piano superiore della Biblioteca Comunale per le attività destinate al pubblico più vasto con attività di laboratorio dedicato ad alcune applicazioni pratiche di progetti Open Source, negli spazi appositamente allestiti, inoltre, si potranno provare liberamente i sistemi operativi Linux che sarà possibile installare sul proprio PC con il supporto dello staff. Non mancheranno i momenti di svago dedicati alla passione per i videogiochi del passato.

Ospiti della manifestazione di quest’anno, saranno il gruppo di attivisti per la tecnologia in lingua sarda Sardware, promotori di diversi progetti di traduzione in sardo di software open source a partire dalla versione in sardo del navigatore web Firefox fino a DuckDuckGo (motore di ricerca), Telegram (messaggistica) e Jitsi (videoconferenze). Altro tema trattato nell’edizione di quest’anno sarà l’utilizzo di linux e del software libero nell’ambito scientifico con degli esempi pratici che arriveranno dall'osservatorio astronomico di Cagliari e dal Sardinia Radio Telescope.

