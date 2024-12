Sotto l'albero c'è l'ambulatorio odotodiatrico della Asl, un servizio importante, che era stato sospeso diversi anni fa. E' stato riaperto oggi nel poliambulatorio del distretto sanitario di Macomer, a Nuraghe Ruggiu. Un gradito regalo per gli assistiti e chi ne ha necessità. L'attività per il momento, riprenderà gradualmente e sarà garantita da due professionisti, in attesa dell'installazione, presumibilmente gia da gennaio prossimo, del nuovo cosiddetto "Riunito odontodiatrico", in sostituzione delle attuali apparecchiature in dotazione. Sono previste quindi delle giornate di apertura anche agli ospiti del Cpr, che fino ad oggi, per le cure odontodiatriche, erano costretti a fare riferimento ad altre strutture della Regione.

Soddisfazione viene espressa dalla direttrice del distretto di Macomer, Maria Giovanna Porcu. "Rappresenta un altro tassello fondamentale per il potenziamento dei servizi sociosanitari territoriali del Marghine. Esprimo quindi gratitudine alla direzione strategica dell’ASL 3 di Nuoro, che ha ascoltato le nostre istanze e lavorato per la ripresa dell’importantissimo servizio, a beneficio degli assistiti del territorio e degli ospiti del Cpr, per rispondere a un principio di civiltà e riaffermare il senso della sanità pubblica".

