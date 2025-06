Raccoglitori di plastica del porta a porta, irrimediabilmente danneggiati, la plastica abbandonata nelle vie cittadine e tanti altri inconvenienti, caratterizzano la raccolta differenziata dei rifiuti a Macomer in questi ultimi mesi.

Responsabili di questa situazione sembrerebbero gli operatori incaricati della raccolta dei rifiuti, che durante le operazioni di svuotamento e movimentazione, spesso danneggiano i raccoglitori, dati in concessioni agli utenti. Succede spesso, ed è successo anche stamattina, nel popoloso rione di Santa Maria, dove il raccoglitore del secco è stato danneggiato e lasciato davanti alla porta di una abitazione, completamente rotto e inservibile. Nessuna scusa e nessun biglietto per poter informare l'utente a recarsi nel centro raccolta dei rifiuti per avere un contenitore di plastica nuovo. Succede anche che i rifiuti vengano dimenticati e non portati via, oltre l'atteggiamento poco professionale nella raccolta delle buste della plastica, che vengono spesso abbandonate lungo le vie cittadine, dimenticate o perse dai mezzi di raccolta.

Tante però le proteste della gente, ormai esasperata, che si rivolge all'assessore competente, mentre al numero telefonico dell'azienda che gestisce la raccolta differenziata dei rifiuti nessuno risponde. Una situazione che il Comune deve prendere in considerazione, visto che l'atteggiamento degli operatori, probabilmente poco formati, viene contestato fortemente dagli utenti.

