Tossilo, non solo la gestione dei rifiuti. Non solo il destino del termovalorizzatore, in avvio dell'attività dopo anni di attese, ma quale sarà il futuro per l'intera area industriale e per il territorio? Le prospettive di sviluppo dell’area industriale e del Marghine saranno al centro di un importante incontro pubblico che si terrà domani sera, (inizio ore 16) nel centro servizi culturali, ex caserme Mura. L’evento, dal titolo “Tossilo: quale futuro? Dialogo con le istituzioni e le comunità”, rappresenta un momento di ascolto e confronto promosso dall’Associazione Nino Carrus, in collaborazione con l’Unione dei Comuni del Marghine e le amministrazioni comunali di Macomer e Borore. All’incontro, moderato dal giornalista e attivista Gian Luca Atzori, si affronetranno temi importanti, quale lo stato dell'arte del termovalorizzatore, il ruolo strategico che l’impianto può assumere nel sistema regionale di gestione dei rifiuti, quindi il rilancio dell’area industriale di Tossilo e il futuro del consorzio. Ospite di riguardo sarà l presidente della Regione, Alessandra Todde, che ha scelto di essere presente per affrontare direttamente, insieme ai cittadini e agli amministratori locali, uno dei nodi più delicati e dibattuti del territorio. La presenza della presidente della Regione rappresenta un segnale politico importante, perchè, dopo anni di silenzi e attese, la Regione apre finalmente un confronto diretto con le comunità del Marghine, che da troppo tempo chiedono risposte chiare e una visione condivisa per il futuro dell’area. Saranno presenti anche rappresentanti delle istituzioni regionali e locali, oltre a tecnici e operatori del settore.

