Musica, cultura, teatro, giochi e soprattutto shopping.

Si accendono le luminarie e giovedì parte il nutrito programma delle manifestazioni, per il commercio, per la cultura, per i bambini e le famiglie a Macomer. Si riparte dopo due anni di buio, per dare forma e colori a queste feste.

Un programma per tutti i gusti, che vede insieme il Comune, la Pro Loco, la scuola civica di musica, la biblioteca comunale, con la collaborazione di Maart Cty Heart, il centro culturale Unla, Io sto con i libri, la cooperativa Esedra, le associazioni Matis, Macomente, Soleamina e Dumbo.

Si parte giovedì 8 dicembre, con la seconda edizione di Vasca al Corso, ideato dall'associazione Maart, ora passato nelle mani della Pro Loco. Un progetto che mira a riportare in vita la storica passeggiata tra gli anni sessanta e gli anni novanta, con le postazioni artistiche e musicali lungo la via principale, la via del commercio.

«In un mondo sempre più virtuale - dice il direttore artistico, Marco Benevole, di Maart - in cui spesso si sa solo chiacchierare, questa iniziativa assume importanza notevole e strategica per incentivare lo shopping e ridare vitalità alla cittadina».

Tutti i giorni manifestazioni di ogni genere, che si susseguiranno fino al 6 gennaio. «Una organizzazione che vede unite le istituzioni, il mondo della cultura e musicale, per dare un significato al Natale - dice l'assessore alle attività produttive, Rossana Ledda - auspichiamo tanta partecipazione, per assistere e diventare protagonisti nei tanti eventi di socializzazione e di promozione per gli acquisti. Ognuno di noi può fare qualcosa per vivere meglio nella propria comunità. È per questo che la partecipazione è importante».

