È stata annullata la sfilata dei carri allegorici, assieme ai balli in maschera. L'associazione culturale Macomente, ha comunicato la rinuncia all'organizzazione della consueta sfilata carnevalesca "Carrasegare Macumeresu".

«Con le forze attuali, purtroppo- è scritto nel comunicato- non riusciamo a garantire tutto questo, e preferiamo fermarci con consapevolezza anziché proporre qualcosa che non rispecchi la qualità con cui questa tradizione è sempre stata portata avanti. Chiunque sia interessato a far rivivere insieme questa festa, nei prossimi anni e a contribuire all’organizzazione, è il benvenuto. Il Carnevale è una tradizione che può essere portata avanti solo con l’impegno di tutti, e insieme possiamo farlo crescere. La nostra associazione ha sempre portato avanti il Carnevale volontariamente, con amore e passione, ma per continuare abbiamo bisogno di più persone che vogliano attivamente partecipare. Più siamo, più possiamo fare, con idee nuove e maggior confronto».

A Macomer resta quindi la sfilata delle maschere tradizionali della Sardegna, ma anche gruppi ospiti provenienti dalla Penisola, che si svolgerà il prossimo 24 gennaio.

Sfileranno i "Belli e Brutti" della Liguria, "Il diavolo di Tufara" del Molise e "Krampus" del Trentino Alto Adige. Per la Sardegna sfileranno "Boes e Merdules Bezzos" di Ottana, "S'Ainu Orriadore" di Scano Montiferro, "Sos Traigolzos" di Sindia, "S'Attitidu Osinku" di Bosa, "Sos Tumbarinos" di Gavoi, "Sos Tintinnatos" di Siniscola, "Le Janas" di Gesturi, "Is Cerbus" di Sinnai, "Sos Gigantes" di Sennori, "Donna Zenobia" di Macomer. In serata si svolgerà la favata tradizionale, curata dall'associazione "Binzateris".

