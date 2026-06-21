Per l'ottava volta consecutiva, Nicolò Vellino, conquista i "Tre Coni Gambero Rosso", il massimo riconoscimento assegnato alle migliori gelaterie artigianali italiane. Un trionfo, conquistato a Napoli, nel salone internazionale dei gelatai e pasticceri, dove si è svolta l'importante rassegna che raccoglie le eccellenze della rinomata gelateria italiana.

Il maestro gelatiere macomerese, 51 anni, che opera a Macomer e Nuoro con "Dolci Sfizi", si conferma, ancora una volta, tra le migliori gelaterie in Italia.

Dopo una vastissima esperienza in Spagna, Francia e soprattutto a Lugano, in Svizzera, il maestro gelataio di Macomer non ha scelto di lavorare in zone rinomate del turismo, vicino al mare, ma da subito ho preferito rimanere a Macomer e Nuoro. «Ho investito nell'entroterra, convinto che qui si può fare tanto e può diventare una zona di attrazione. Opero con i prodotti tipici locali, grazie alla collaborazione con le aziende e i produttori della nostra isola, utilizzando la malvasia di Bosa, zafferano, olio extravergine e miele di Bolotana, fichi d’india e distillato alle pere di Dualchi, agrumi di Milis, torrone di Tonara, cachi di Oliena, mandarini di Galtellì e more del monte di Sant’Antonio di Macomer, quindi anche i funghi, quale s'Antunna, oltre naturalmente al latte del territorio e la ricotta di pecora a chilometri zero. Importo solo le fave di cacao che vado a scegliere in Colombia, per assicurarmi della eco-sostenibilità della coltivazione e senza lo sfruttamento minorile».

Per l'ottava volta consecutiva re dei gelatai italiani. «Ricevere questo premio per l’ottavo anno consecutivo è per me motivo di grande orgoglio- dice Vellino- dietro a questo risultato ci sono anni di studio, ricerca, sacrifici, passione e una costante attenzione alla qualità delle materie prime e del lavoro artigianale. Ringrazio il Gambero Rosso per questo importante riconoscimento e per il lavoro che svolge nella valorizzazione dell’eccellenza artigianale italiana. Un grazie speciale va alla mia famiglia che mi sostiene ogni giorno e a tutti i clienti che, con la loro fiducia, ci permettono di continuare a crescere. Questo premio appartiene anche a voi».

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