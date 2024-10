La facciata del Municipio diventa rosa, dall'imbrunire fino alla mattina successiva. Una azione simbolica del Comune, che aderisce all'iniziativa della Fondazione Airc per la ricerca sul cancro. Tutto per manifestare la vicinanza dell'intera comunità, alla donne colpite dalla malattia. "Riteniamo importante la prevenzione per sensibilizzare la popolazione, non solo femminile, sulla prevenzione del cancro al seno- dice Rita Atzori, consigliere comunale delegata dal sindaco- questo a fronte anche dell'iniziativa della Asl di Nuoro che, recentemente, ha fatto una campagna di screening in tutta la provincia e dove a Macomer c'è stata una significativa adesione. Illuminare di rosa il Municipio vuol dire quindi sensibilizzare tutti al problema, che riguarda tutti, indistintamente". Un piccolo gesto che ha valore simbolico, con lo scopo di tenere viva l'attenzione di tutti sulla necessità di educare alla prevenzione e al sostegno della ricerca scientifica".

